https://news.day.az/world/1871469.html Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО В центре Тбилиси произошел сильный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, загорелся пешеходный мост возле станции метро "Вокзальная площадь". Представляем вашему вниманию кадры с места происшествия:
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО
В центре Тбилиси произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, загорелся пешеходный мост возле станции метро "Вокзальная площадь".
Пламя быстро распространяется и перекинулось на торговые ряды рынка "Дезертирка".
Представляем вашему вниманию кадры с места происшествия:
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