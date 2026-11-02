В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видео нападения блогера Намига Азиза, который позиционирует себя как благотворитель и призывает помогать нуждающимся, на дом своей матери. На кадрах видно, как он избивает женщину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost, инцидент произошел ночью 30 октября в Джалилабаде.

По имеющимся данным, мужчина, настоящее имя которого Намиг Кельбиев, приехал из Баку в район и проник в дом матери через окно. Оказавшись внутри, он напал на женщину и избил ее. Во время происшествия из дома доносились крики.

Намиг Кельбиев задержан сотрудниками полиции. Причины, по которым он причинил телесные повреждения матери, пока неизвестны.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

Отметим, что Кельбиев публикует в TikTok видео о нуждающихся людях и призывает подписчиков оказывать им материальную помощь.