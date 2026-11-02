ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора

Европейский союз проведет 17 ноября 2026 года диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора.

Как говорится в информации, опубликованной на сайте Европейской комиссии, мероприятие пройдет под председательством еврокомиссаров Марты Кос и Йозефа Сикелы, передает Day.Az.

Отмечается, что в нем примут участие представители частного сектора, международных финансовых институтов и Еврокомиссии.

"Основной целью диалога станет обсуждение механизмов расширения поддержки стратегических инвестиций в развитие Среднего коридора.

Повестка дня ЕС по межрегиональной связности определяет стратегические направления углубления сотрудничества между государствами-членами Евросоюза, странами "Восточного партнерства", а также партнерами в Черноморском регионе и Центральной Азии в сферах торговли, транспорта, энергетики и цифровой трансформации.

При этом особая роль в развитии такого сотрудничества отводится частному сектору. Государственные инвестиции могут способствовать расширению инфраструктурных возможностей коридора, однако долгосрочное участие частных компаний и их вложения имеют ключевое значение для превращения маршрута в надежный и коммерчески привлекательный транспортный путь", - говорится в информации Еврокомиссии.

Подчеркивается, что в рамках мероприятия планируется рассмотреть практические механизмы регулярных консультаций с представителями частного сектора в рамках Платформы Повестки дня по связности (Connectivity Agenda Platform).

"Кроме того, участники обсудят возможности поддержки бизнеса со стороны ЕС и международных финансовых институтов не только посредством финансирования, но и за счет регуляторных мер, координации, технической помощи и инструментов снижения инвестиционных рисков.

Еще одной задачей диалога станет сбор конкретных рекомендаций от представителей частного сектора для совершенствования планирования, определения приоритетов и реализации проектов, связанных со Средним коридором. Обсуждение охватит как физическую инфраструктуру, так и организационные и нормативные условия перевозок, а также существующие препятствия для развития маршрута", - сообщает Еврокомиссия.

Отметим, что Платформа Повестки дня ЕС по связности была запущена в июне 2026 года. Она призвана обеспечить более структурированное взаимодействие с частным сектором по вопросам развития транспортных, энергетических, торговых и цифровых связей между Европой, Центральной Азией и соседними регионами.