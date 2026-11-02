https://news.day.az/society/1871454.html В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла возле станции метро "Мемар Аджеми". В результате столкновения двух автомобилей одна из машин врезалась в магазин "Arzum". По факту проводится расследование.
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла возле станции метро "Мемар Аджеми". В результате столкновения двух автомобилей одна из машин врезалась в магазин "Arzum".
По факту проводится расследование.
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