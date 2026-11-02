Мировые поставки смартфонов упали до минимума

Мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года упали до минимума за 13 лет. Об этом говорится в отчете аналитической компании Omdia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале сообщается, что с июля по сентябрь производители поставили на мировой рынок 254,7 миллиона смартфонов - на 20 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Это самый низкий показатель для третьего квартала с 2013 года.

Аналитики связали падение с ростом цен на устройства, который особенно сильно отразился на развивающихся рынках. Кроме того, дистрибьюторы и магазины стали осторожнее пополнять запасы перед сезоном праздничных распродаж: из-за подорожания телефонов закупки обходятся им дороже.

Лидером глобального рынка смартфонов осталась компания Samsung, которая поставила 57,8 миллиона смартфонов, что на пять процентов меньше, чем годом ранее. Второе место заняла Apple, поставившая 56,5 миллиона iPhone. Поставки Xiaomi, которая расположилась на третьей позиции, сократились на 29 процентов, до 30,7 миллиона аппаратов.

В Omdia ожидают, что по итогам всего 2026 года мировые поставки смартфонов сократятся на 12 процентов. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение и в 2027 году, хотя оно может оказаться менее резким.