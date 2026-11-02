На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз

На пограничном пункте пропуска "Красный мост" в двух грузовых автомобилях марки MAN, следовавших из Азербайджана в Грузию, обнаружили дизельное топливо, табак для кальяна и автомобильные запчасти, не указанные в документах.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), транспортные средства были направлены пограничным нарядом на повторную проверку.

Несмотря на то что в грузовых документах было указано, что автомобили перевозят гипс, при досмотре в них обнаружили 240 упаковок (24 килограмма) табака для кальяна, 1 119 автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.