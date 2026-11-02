https://news.day.az/society/1871481.html Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО На азербайджано-иранской границе предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков.
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО
На азербайджано-иранской границе предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" в трех случаях обнаружили и изъяли из незаконного оборота 136 килограммов 600 граммов наркотических средств и 5 500 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".
Наркотики пытались незаконно переправить из Ирана в Азербайджан.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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