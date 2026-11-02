https://news.day.az/politics/1871505.html Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Японии в стране Фурукаву Токуро. Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, посол вручил министру копию своих верительных грамот.

Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО

Политика, 2 ноября 2026 18:06 (UTC +04:00) 360
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства

2 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Японии в стране Фурукаву Токуро.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, посол вручил министру копию своих верительных грамот. Джейхун Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Была подчеркнута важность работы посла для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-японских отношений, возможности расширения политического диалога и укрепления сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, высоких технологий, спорта, гуманитарного сотрудничества и образования.

В контексте расширения экономических связей была подчеркнута важность использования японскими компаниями имеющихся инвестиционных возможностей в Азербайджане, в том числе благоприятных условий для ведения бизнеса и логистического потенциала, предоставляемых Свободной экономической зоной Алят.

Особое внимание было уделено возрастающей роли Азербайджана в укреплении межрегиональных транспортно-логистических связей, а также вкладу страны в развитие транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Кроме того, была представлена информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, создании современной инфраструктуры, реализации экономического потенциала и обеспечении устойчивого развития этих регионов.

Были отмечены серьезные препятствия, которые создает масштабное загрязнение территорий минами для восстановительного процесса, безопасности гражданского населения и возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и другим темам, представляющим взаимный интерес.

  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
  • Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства
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