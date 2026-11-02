ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак

Государственный экзаменационный центр призвал пользователей быть внимательными при использовании электронных услуг, ответственно относиться к защите персональных данных и строго соблюдать правила кибербезопасности.

Как сообщает Day.Az, в центре отметили, что в последнее время растет число киберугроз, случаев распространения вредоносного программного обеспечения и различных кибератак. В связи с этим защита персональных данных пользователей интернета приобретает особую актуальность.

Государственный экзаменационный центр рекомендует пользователям своих электронных услуг, информационных систем и других онлайн-ресурсов соблюдать ряд мер предосторожности для защиты учетных записей.

В частности, входить в электронные сервисы и личные кабинеты ГЭЦ следует только через надежные и защищенные интернет-сети, используя собственные или проверенные устройства. Пользователям советуют избегать входа в личные аккаунты из незнакомых интернет-клубов, с общедоступных компьютеров и других устройств, безопасность которых не гарантирована.

Кроме того, рекомендуется не передавать другим лицам данные для входа в личные кабинеты, пароли и коды подтверждения, а также не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей или из подозрительных источников.

В центре подчеркнули, что безопасность личных аккаунтов и данных зависит не только от технической защиты информационных систем, но и от ответственного отношения самих пользователей к соблюдению правил безопасности.