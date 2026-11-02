https://news.day.az/sport/1871525.html Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы стал серебряным призером 16-го первенства европейских стран по шотокан-каратэ (WSF), прошедшего в столице Болгарии Софии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в возрастной категории 14-15 лет в весе до 70 кг и занял второе место.
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО
Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы стал серебряным призером 16-го первенства европейских стран по шотокан-каратэ (WSF), прошедшего в столице Болгарии Софии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в возрастной категории 14-15 лет в весе до 70 кг и занял второе место.
К соревнованиям Гахраманлы готовился под руководством тренеров Шахина и Рашида Худавердиевых.
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