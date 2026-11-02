Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО

Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы стал серебряным призером 16-го первенства европейских стран по шотокан-каратэ (WSF), прошедшего в столице Болгарии Софии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в возрастной категории 14-15 лет в весе до 70 кг и занял второе место.

К соревнованиям Гахраманлы готовился под руководством тренеров Шахина и Рашида Худавердиевых.