Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП

Достигнута договоренность об экстрадиции из Черногории в Азербайджан гражданина страны Дадаша Дадашзаде, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, договоренность была достигнута по итогам запроса Генпрокуратуры в Министерство юстиции Черногории, предоставления документов в соответствии с международными процедурами и проведенных переговоров.

По уголовному делу, расследуемому в Сабунчинском районном управлении полиции, имеются обоснованные подозрения в том, что Дадаш Дадашзаде совершил ДТП со смертельным исходом. Было принято решение о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

В связи с тем, что он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола.

В результате проведенных мероприятий местонахождение Дадаша Дадашзаде установили на территории Черногории, после чего его задержали.

В настоящее время принимаются соответствующие меры для его доставки в Азербайджан.