https://news.day.az/world/1871538.html

Китай обошел США по тоннажу новых кораблей

Согласно докладу World Defense Shipbuilding, в 2024-2025 годах Китай построил корабли общим тоннажем 636,2 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель США за тот же период (270,5 тыс. тонн), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.