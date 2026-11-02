https://news.day.az/world/1871538.html Китай обошел США по тоннажу новых кораблей Согласно докладу World Defense Shipbuilding, в 2024-2025 годах Китай построил корабли общим тоннажем 636,2 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель США за тот же период (270,5 тыс. тонн), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей
Согласно докладу World Defense Shipbuilding, в 2024-2025 годах Китай построил корабли общим тоннажем 636,2 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель США за тот же период (270,5 тыс. тонн), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Совокупная стоимость построенных Пекином за два года кораблей составила $43,5 млрд против $26,8 млрд у Вашингтона.
В 2022-2023 годах США еще опережали Китай по обоим показателям.
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