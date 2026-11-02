https://news.day.az/world/1871453.html Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать Массовые протесты в Германии показали, насколько остро граждане ощущают экономические и социальные проблемы страны. Дорогая жизнь, тревога за рабочие места и споры о будущем пенсий усиливают давление на правительство Фридриха Мерца.

Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать

В мире, 2 ноября 2026 21:05 (UTC +04:00) 441
Массовые протесты и давление на власть:

Автор: Мехти Ахмедзаде

Массовые протесты в Германии показали, насколько остро граждане ощущают экономические и социальные проблемы страны. Дорогая жизнь, тревога за рабочие места и споры о будущем пенсий усиливают давление на правительство Фридриха Мерца. Молодежь требует доступного образования и жилья, работники защищают свои права, семьи все внимательнее считают обязательные расходы. Эти требования объединяет вопрос о способности власти обеспечить людям достойные условия жизни.

Выступления движения "Gen Z regelt", охватившие 34 города, стали заметным выражением этого недовольства. На улицы вышли более 100 тысяч человек. Требования участников затрагивают сразу несколько сторон государственной политики: финансирование школ и университетов, стоимость жизни, защиту климата и возможное возвращение обязательной военной службы. Такая широта повестки показывает, сколько претензий накопилось у молодого поколения.

Для молодых немцев самостоятельная жизнь становится серьезным финансовым испытанием. Аренда жилья, расходы на учебу и поиск постоянной работы определяют их возможности на годы вперед. В Берлине жилищный вопрос уже занял центральное место в политической борьбе. Особенно тяжело приходится тем, кто впервые выходит на рынок аренды и сталкивается с ценами, существенно превышающими платежи по старым договорам. Это увеличивает зависимость молодых людей от помощи родителей и откладывает создание собственной семьи.

Проблемы образования усиливают ощущение несправедливости, ибо протестующие требуют дополнительных средств для школ, университетов и психологической помощи. Представители образовательных профсоюзов говорят о многолетнем отставании в финансировании. Состояние учебных заведений становится для молодежи понятным показателем государственных приоритетов: от сегодняшних вложений зависят качество подготовки и будущие возможности трудоустройства.

Экономика пока дает слишком слабую опору для решения этих задач. Рост ВВП на 0,2% в третьем квартале 2026 года означает медленное восстановление. На рынке труда сохраняется напряжение: в октябре зарегистрировано 2,955 миллиона безработных, на 44 тысячи больше, чем годом ранее. Федеральное агентство занятости оценивает экономические условия как недостаточные для устойчивого улучшения ситуации. Для граждан это означает более трудный поиск работы и большую осторожность в расходах.

Тревогу вызывает положение промышленности, десятилетиями обеспечивавшей Германии высокие доходы и устойчивую занятость. Автомобильные предприятия испытывают давление китайской конкуренции, американских пошлин и высоких производственных расходов. Планы сокращений и возможного закрытия заводов затрагивают целые города, где от одного крупного работодателя зависят поставщики, магазины и сфера услуг. Выступления работников Volkswagen, BMW и Bosch показывают, насколько болезненно общество воспринимает угрозу потери промышленных рабочих мест.

Энергетическая проблема одновременно бьет по предприятиям и семейным бюджетам, что видно по предварительным данным за октябрь. В частности, энергия подорожала на 12,2% относительно прошлого года при общей инфляции 2,8%. Высокие расходы на топливо и отопление уменьшают сумму, которую семьи могут потратить на другие нужды. Для бизнеса дорогая энергия становится дополнительной нагрузкой, осложняющей конкуренцию с зарубежными производителями.

На этом фоне социальные реформы правительства вызывают острый спор о распределении расходов. Власти связывают изменения пенсионной системы, налогов и правил оформления больничных с укреплением экономики и сохранением социальных гарантий. Профсоюзы видят в предложенных мерах угрозу правам работников и рост нагрузки на семьи. Масштаб этой реакции отражают акции DGB в 15 городах, собравшие, по оценке организаторов, около 175 тысяч человек.

Политическая трудность для Мерца заключается в низком доверии к самому правительству. К примеру, в октябрьском опросе его работой и деятельностью коалиции были довольны лишь по 10% опрошенных. Три четверти считали обсуждаемые социальные меры противоречащими прежним обещаниям облегчить положение граждан. В такой обстановке каждое предложение увеличить нагрузку требует особенно убедительного объяснения и ясного ответа на вопрос о справедливости.

Несомненно и то, что внешним толчком для немецких выступлений стала протестная волна во Франции. Сходные требования в сфере образования и стоимости жизни помогли немецким организаторам привлечь внимание и сторонников. Французский пример усилил уже существующее внутри Германии недовольство и показал молодежным движениям возможности массовой мобилизации.

Эпизоды насилия добавили к социальному конфликту проблему общественной безопасности. В Гамбурге горели баррикады, полиция применяла перцовый аэрозоль и тушила огонь водометом. Во Франкфурте были повреждены и разграблены магазины. Большинство участников по стране протестовало мирно. Разбор совершенных преступлений и рассмотрение требований демонстрантов стали двумя одновременными задачами для властей. Сведение общественной дискуссии к столкновениям оставляет причины массового недовольства нерешенными.

В октябрьском исследовании обеспокоенность миграцией выражала примерно половина опрошенных. Эта тема требует от правительства ясных решений по приему, размещению и интеграции приезжих, а также понятного объяснения расходов и обязанностей государства. При дефиците доступного жилья и тревоге за качество общественных услуг любые сомнения в способности власти управлять этими процессами приобретают особую политическую остроту. В том же опросе AfD занимала первое место по намерениям голосовать с 27%.

Ситуация в Германии отражает углубление социальных противоречий, заметных и в других европейских странах. В крупнейшей экономике Европы одновременно обострились вопросы доступности жилья, устойчивости промышленности, энергетических расходов и будущего социальной защиты. Их сочетание особенно тяжело для людей с небольшими доходами: обязательные платежи растут, возможность накопить сокращается, потеря работы грозит быстрым падением уровня жизни.

Ответственность правительства состоит в том, чтобы превратить обещания улучшить положение граждан в ощутимые результаты. Пока слабость рынка труда, дороговизна и массовое недовольство показывают ограниченность достигнутого. Заявления о будущих преимуществах реформ теряют убедительность, когда население уже сталкивается с дополнительными расходами. Школам нужны средства, семьям - доступное жилье, предприятиям - условия для сохранения рабочих мест. Именно по этим конкретным изменениям немцы будут судить о способности своей власти справиться с накопившимися проблемами.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#БЕСПОРЯДКИ #ГЕРМАНИЯ #ПРОТЕСТЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 22:00 (UTC+04), В мире 214
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 21:46 (UTC+04), В мире 307
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 21:44 (UTC+04), Общество 296
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 21:32 (UTC+04), В мире 347
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 21:27 (UTC+04), В мире 367
В Турции произошло землетрясение 21:22 (UTC+04), В мире 374
В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов 21:19 (UTC+04), Общество 367
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 21:16 (UTC+04), В мире 385
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 366
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 21:05 (UTC+04), В мире 438
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 21:00 (UTC+04), Спорт 361
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 20:44 (UTC+04), Общество 428
В Турции начали новое расследование против Google 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 426
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 20:22 (UTC+04), В мире 474
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 20:14 (UTC+04), Общество 439
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 20:06 (UTC+04), Политика 513
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 20:00 (UTC+04), В мире 511
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 19:56 (UTC+04), Общество 544
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 19:48 (UTC+04), В мире 530
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 19:35 (UTC+04), Спорт 415
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 19:23 (UTC+04), Общество 476
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 19:15 (UTC+04), Автоновости 446
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 19:07 (UTC+04), Культура 445
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 19:00 (UTC+04), Общество 520
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 18:53 (UTC+04), Экономика 5 531
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 18:49 (UTC+04), Политика 572
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 18:41 (UTC+04), В мире 635
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 18:34 (UTC+04), Общество 515
Сержик джан, вас уже ждут 18:30 (UTC+04), Политика 5 579
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 18:26 (UTC+04), Политика 576
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 18:15 (UTC+04), Общество 491
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 18:06 (UTC+04), Политика 612
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 18:02 (UTC+04), Спорт 475
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 17:58 (UTC+04), Общество 493
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 17:54 (UTC+04), Общество 507
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 17:49 (UTC+04), Общество 508
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 17:45 (UTC+04), Общество 633
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 476
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 652
В Баку ограничат движение на этой дороге 17:29 (UTC+04), Общество 535
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 696
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 17:20 (UTC+04), Политика 6 182
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 17:14 (UTC+04), Культура 508
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Общество 591
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 17:06 (UTC+04), Общество 507
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 16:58 (UTC+04), Экономика 687
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 16:49 (UTC+04), Экономика 665
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 16:41 (UTC+04), Автоновости 487
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 16:34 (UTC+04), В мире 658
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 16:29 (UTC+04), Спорт 500
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 16:21 (UTC+04), В мире 755
Премьер Бельгии подал в отставку 16:17 (UTC+04), В мире 682
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 502
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 16:10 (UTC+04), Общество 1 199
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 16:03 (UTC+04), Общество 621
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 16:00 (UTC+04), Экономика 700
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 15:47 (UTC+04), В мире 757
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 674
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 516
PASHA Holding отмечает 20-летие 15:35 (UTC+04), Экономика 7 303
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 15:33 (UTC+04), Общество 556
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 15:25 (UTC+04), Общество 2 704
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 719
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 15:18 (UTC+04), В мире 688
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 15:15 (UTC+04), Экономика 709
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 15:12 (UTC+04), Общество 611
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 15:10 (UTC+04), Политика 6 469
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 15:06 (UTC+04), Экономика 836
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 508
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 551
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 14:38 (UTC+04), Общество 536
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 14:24 (UTC+04), В мире 763
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 14:20 (UTC+04), Общество 696
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 14:04 (UTC+04), Общество 516
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 13:55 (UTC+04), Экономика 896
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 13:47 (UTC+04), Политика 1 017
SOCAR увеличила объем буровых работ 13:40 (UTC+04), Экономика 789
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 13:38 (UTC+04), Экономика 779
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 13:35 (UTC+04), Автоновости 861
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 13:32 (UTC+04), Это интересно 523
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 13:18 (UTC+04), Спорт 547
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 588
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 169
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 12:59 (UTC+04), В мире 816
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 12:53 (UTC+04), Общество 1 115
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 12:35 (UTC+04), Общество 1 139
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 12:26 (UTC+04), Общество 2 003
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 12:15 (UTC+04), Спорт 534
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 12:03 (UTC+04), Общество 531
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 11:49 (UTC+04), Общество 548
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 11:45 (UTC+04), Общество 531
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 882
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 11:40 (UTC+04), Политика 10 863
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 11:33 (UTC+04), В мире 868
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 11:24 (UTC+04), Экономика 902
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 11:20 (UTC+04), Общество 7 320
В Баку открылись вакансии для учителей 11:19 (UTC+04), Общество 582
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 11:16 (UTC+04), В мире 883
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 11:10 (UTC+04), Общество 538
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 11:07 (UTC+04), В мире 932
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 11:05 (UTC+04), Общество 701
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 11:01 (UTC+04), Общество 611
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 10:59 (UTC+04), В мире 889
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 10:56 (UTC+04), Общество 1 240
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 10:53 (UTC+04), В мире 995
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 10:54 (UTC+04), Экономика 847
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 10:46 (UTC+04), В мире 913
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 10:42 (UTC+04), Общество 654
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 10:39 (UTC+04), Спорт 529
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 8 121
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 10:31 (UTC+04), Экономика 938
Воровство денег азербайджанской прессы 10:20 (UTC+04), Общество 8 408
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 10:09 (UTC+04), Экономика 922
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 907
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 561
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 09:58 (UTC+04), В мире 988
В некоторых частях Баку не будет света 09:54 (UTC+04), Общество 582
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 09:50 (UTC+04), Политика 9 944
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 09:35 (UTC+04), Автоновости 561
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 09:30 (UTC+04), Спорт 627
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 09:19 (UTC+04), В мире 940
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 09:16 (UTC+04), Экономика 965
США собирают разведданные о России и Китае 09:12 (UTC+04), В мире 932
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 08:52 (UTC+04), В мире 972
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 08:45 (UTC+04), Спорт 560
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 08:40 (UTC+04), В мире 999
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 08:29 (UTC+04), Экономика 936
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Автоновости 611
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 8 204
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 675
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 225
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 748
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 699
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 825
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 820
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 1 475
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 760
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 532
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 459
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 795
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 587
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 503
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 12 188
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 677
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 476
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 512
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 770
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 758
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 364
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 560
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 708
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 27 497
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 561
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 783
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 596
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 572
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 938
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 2 066
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 1 005
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 194
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 173
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 947
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 879
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 689
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 868
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 890
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 072
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 727
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 905
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 769
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 876
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 671
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 704
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 5 345
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 726
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 691
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 4 410
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 850
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 805
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 805
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 828
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 955
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 759
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 734
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 891
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 844
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 846
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 858
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 850
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 906
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 1 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 1 030
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 1 ноября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 194
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 1 ноября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 522
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 1 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 847
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 1 ноября 11:40 (UTC+04), Спорт 3 678
Еще новости