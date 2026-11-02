Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать

Автор: Мехти Ахмедзаде

Массовые протесты в Германии показали, насколько остро граждане ощущают экономические и социальные проблемы страны. Дорогая жизнь, тревога за рабочие места и споры о будущем пенсий усиливают давление на правительство Фридриха Мерца. Молодежь требует доступного образования и жилья, работники защищают свои права, семьи все внимательнее считают обязательные расходы. Эти требования объединяет вопрос о способности власти обеспечить людям достойные условия жизни.

Выступления движения "Gen Z regelt", охватившие 34 города, стали заметным выражением этого недовольства. На улицы вышли более 100 тысяч человек. Требования участников затрагивают сразу несколько сторон государственной политики: финансирование школ и университетов, стоимость жизни, защиту климата и возможное возвращение обязательной военной службы. Такая широта повестки показывает, сколько претензий накопилось у молодого поколения.

Для молодых немцев самостоятельная жизнь становится серьезным финансовым испытанием. Аренда жилья, расходы на учебу и поиск постоянной работы определяют их возможности на годы вперед. В Берлине жилищный вопрос уже занял центральное место в политической борьбе. Особенно тяжело приходится тем, кто впервые выходит на рынок аренды и сталкивается с ценами, существенно превышающими платежи по старым договорам. Это увеличивает зависимость молодых людей от помощи родителей и откладывает создание собственной семьи.

Проблемы образования усиливают ощущение несправедливости, ибо протестующие требуют дополнительных средств для школ, университетов и психологической помощи. Представители образовательных профсоюзов говорят о многолетнем отставании в финансировании. Состояние учебных заведений становится для молодежи понятным показателем государственных приоритетов: от сегодняшних вложений зависят качество подготовки и будущие возможности трудоустройства.

Экономика пока дает слишком слабую опору для решения этих задач. Рост ВВП на 0,2% в третьем квартале 2026 года означает медленное восстановление. На рынке труда сохраняется напряжение: в октябре зарегистрировано 2,955 миллиона безработных, на 44 тысячи больше, чем годом ранее. Федеральное агентство занятости оценивает экономические условия как недостаточные для устойчивого улучшения ситуации. Для граждан это означает более трудный поиск работы и большую осторожность в расходах.

Тревогу вызывает положение промышленности, десятилетиями обеспечивавшей Германии высокие доходы и устойчивую занятость. Автомобильные предприятия испытывают давление китайской конкуренции, американских пошлин и высоких производственных расходов. Планы сокращений и возможного закрытия заводов затрагивают целые города, где от одного крупного работодателя зависят поставщики, магазины и сфера услуг. Выступления работников Volkswagen, BMW и Bosch показывают, насколько болезненно общество воспринимает угрозу потери промышленных рабочих мест.

Энергетическая проблема одновременно бьет по предприятиям и семейным бюджетам, что видно по предварительным данным за октябрь. В частности, энергия подорожала на 12,2% относительно прошлого года при общей инфляции 2,8%. Высокие расходы на топливо и отопление уменьшают сумму, которую семьи могут потратить на другие нужды. Для бизнеса дорогая энергия становится дополнительной нагрузкой, осложняющей конкуренцию с зарубежными производителями.

На этом фоне социальные реформы правительства вызывают острый спор о распределении расходов. Власти связывают изменения пенсионной системы, налогов и правил оформления больничных с укреплением экономики и сохранением социальных гарантий. Профсоюзы видят в предложенных мерах угрозу правам работников и рост нагрузки на семьи. Масштаб этой реакции отражают акции DGB в 15 городах, собравшие, по оценке организаторов, около 175 тысяч человек.

Политическая трудность для Мерца заключается в низком доверии к самому правительству. К примеру, в октябрьском опросе его работой и деятельностью коалиции были довольны лишь по 10% опрошенных. Три четверти считали обсуждаемые социальные меры противоречащими прежним обещаниям облегчить положение граждан. В такой обстановке каждое предложение увеличить нагрузку требует особенно убедительного объяснения и ясного ответа на вопрос о справедливости.

Несомненно и то, что внешним толчком для немецких выступлений стала протестная волна во Франции. Сходные требования в сфере образования и стоимости жизни помогли немецким организаторам привлечь внимание и сторонников. Французский пример усилил уже существующее внутри Германии недовольство и показал молодежным движениям возможности массовой мобилизации.

Эпизоды насилия добавили к социальному конфликту проблему общественной безопасности. В Гамбурге горели баррикады, полиция применяла перцовый аэрозоль и тушила огонь водометом. Во Франкфурте были повреждены и разграблены магазины. Большинство участников по стране протестовало мирно. Разбор совершенных преступлений и рассмотрение требований демонстрантов стали двумя одновременными задачами для властей. Сведение общественной дискуссии к столкновениям оставляет причины массового недовольства нерешенными.

В октябрьском исследовании обеспокоенность миграцией выражала примерно половина опрошенных. Эта тема требует от правительства ясных решений по приему, размещению и интеграции приезжих, а также понятного объяснения расходов и обязанностей государства. При дефиците доступного жилья и тревоге за качество общественных услуг любые сомнения в способности власти управлять этими процессами приобретают особую политическую остроту. В том же опросе AfD занимала первое место по намерениям голосовать с 27%.

Ситуация в Германии отражает углубление социальных противоречий, заметных и в других европейских странах. В крупнейшей экономике Европы одновременно обострились вопросы доступности жилья, устойчивости промышленности, энергетических расходов и будущего социальной защиты. Их сочетание особенно тяжело для людей с небольшими доходами: обязательные платежи растут, возможность накопить сокращается, потеря работы грозит быстрым падением уровня жизни.

Ответственность правительства состоит в том, чтобы превратить обещания улучшить положение граждан в ощутимые результаты. Пока слабость рынка труда, дороговизна и массовое недовольство показывают ограниченность достигнутого. Заявления о будущих преимуществах реформ теряют убедительность, когда население уже сталкивается с дополнительными расходами. Школам нужны средства, семьям - доступное жилье, предприятиям - условия для сохранения рабочих мест. Именно по этим конкретным изменениям немцы будут судить о способности своей власти справиться с накопившимися проблемами.