В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом

Правительство Италии внесло в парламент проект бюджета на 2027-2029 годы, предусматривающий введение 26%-го налога для состоятельных граждан, меняющих налоговое резидентство. Об этом сообщает газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно предложению, ставка налога составит 26% и будет применяться к приросту капитала и другим финансовым доходам, накопленным за время проживания в Италии. Мера затронет физических лиц, товарищества и некоммерческие организации, чьи финансовые активы превышают €800 тыс. При этом они должны были быть налоговыми резидентами Италии не менее шести из последних десяти лет.

Как отмечает издание, цель инициативы - не допустить ухода от налогообложения доходов, полученных в Италии, в случаях, когда владельцы активов меняют налоговое резидентство до их продажи.