Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Нынешний год вполне можно считать одним из наиболее успешных для Азербайджана с экономической точки зрения. Итоги первых девяти месяцев демонстрируют не просто увеличение внешнеторгового оборота, а укрепление позиций нашей страны в системе международных экономических связей. Азербайджан последовательно развивает сотрудничество с ведущими государствами мира, не замыкаясь на одном направлении и не ставя свою экономическую политику в зависимость от политической конъюнктуры.

Иными словами, Баку выстраивает отношения с партнерами, исходя прежде всего из национальных интересов, прагматизма и перспектив взаимной выгоды. Именно такой подход позволяет нашей стране одновременно расширять сотрудничество с Европой, Турцией, Китаем, Великобританией и другими государствами, сохраняя самостоятельность в принятии стратегических решений. Но перейдем к конкретике.

Итак, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-сентябрь 2026 года объем внешнеторговых операций достиг 37 млрд 211 млн долларов. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом особенно впечатляет динамика экспорта: за девять месяцев Азербайджан поставил за рубеж товаров на 23 млрд 865 млн долларов, увеличив этот показатель на 28,3%.

В результате положительное сальдо внешней торговли достигло 10 млрд 519 млн долларов - в 5,7 раза больше, чем годом ранее. Это важный показатель способности национальной экономики генерировать валютные поступления и обеспечивать значительное превышение экспортных доходов над расходами на импорт. Вне всякого сомнения, нынешние результаты дают основания говорить о заметном укреплении внешнеторговых позиций Азербайджана.

Особенно важно, что наша страна не просто увеличивает объемы торговли, а делает это в условиях расширения географии экономических контактов. По данным таможенных органов, за девять месяцев Азербайджан осуществлял торговые операции со 178 странами мира. Такая география свидетельствует о включенности страны в широкий круг международных хозяйственных связей и о наличии возможностей для дальнейшего развития сотрудничества с различными экономическими центрами.

Особого внимания заслуживает торговля с Китаем. За январь-сентябрь ее объем составил 3 млрд 459 млн долларов, увеличившись на 59,4 млн долларов, или на 1,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Китай занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана, обеспечивая 9,3% общего внешнеторгового оборота. Но значение этих цифр выходит далеко за рамки формального рейтинга.

Пекин, несомненно, осознает, что Азербайджан является ключевым государством Южного Кавказа - не только с точки зрения географического положения, но и благодаря политическому весу, энергетическим возможностям, транспортной инфраструктуре и способности выступать самостоятельным участником региональных процессов. Для Китая, последовательно расширяющего свое присутствие на евразийском пространстве, значение Азербайджана как партнера и транзитного узла трудно переоценить.

Не менее показательно положение Италии. Несмотря на то что Азербайджан никогда не стремился к членству в Европейском союзе и сохраняет самостоятельность в определении внешнеполитических приоритетов, именно одно из ведущих государств ЕС является его крупнейшим торговым партнером. За первые девять месяцев 2026 года товарооборот с Италией составил 9 млрд 188,84 млн долларов, или 24,69% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Иными словами, почти четверть всей внешней торговли нашей страны приходится на итальянское направление. Это наглядно демонстрирует, что прагматичное экономическое сотрудничество не требует политического подчинения или отказа от собственного курса. Баку успешно взаимодействует с Римом там, где интересы двух государств совпадают, и тем самым укрепляет позиции Азербайджана на европейском энергетическом и экономическом пространстве.

Отдельно следует отметить Турцию. Товарооборот с нашим ближайшим союзником составил 4 млрд 328,56 млн долларов, что обеспечило ей второе место среди торговых партнеров Азербайджана. В последнее время в отношениях двух стран возникали отдельные вопросы и недопонимания, однако экономические показатели наглядно свидетельствуют: фундамент двустороннего сотрудничества остается прочным.

Азербайджан и Турцию связывают не только исторические, культурные и политические отношения, но и взаимодополняющие экономические интересы, совместные энергетические и транспортные проекты, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения торговли. Важно, что даже при наличии временных разногласий стороны сохраняют заинтересованность в развитии практического взаимодействия. Это и есть признак зрелых отношений, в которых стратегические интересы оказываются важнее сиюминутных эмоций.

На третьем месте среди крупнейших торговых партнеров находится Великобритания, с которой товарооборот за январь-сентябрь достиг 3 млрд 720,75 млн долларов. Особенно впечатляет динамика азербайджанского экспорта: его объем вырос в 14,4 раза и составил 3 млрд 482,9 млн долларов. Импорт из Великобритании, напротив, сократился на 66,7%, до 237,8 млн долларов.

Таким образом, именно экспорт азербайджанской продукции стал основой резкого увеличения двусторонней торговли. Не стоит забывать и о международном политическом весе Великобритании, ее финансовых возможностях, дипломатическом влиянии и исторически значимой роли в глобальных процессах. Для Азербайджана развитие отношений с Лондоном имеет не только торговое, но и более широкое стратегическое значение.

Нельзя обойти вниманием и Россию, которая занимает пятое место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана. На нее пришлось 2 млрд 683,96 млн долларов, или 7,21% внешнеторгового оборота нашей страны. В совокупности показатели пяти крупнейших партнеров показывают, насколько разнообразны экономические связи Азербайджана. Италия, Турция, Великобритания, Китай и Россия представляют разные политические, географические и экономические направления.

Азербайджан поддерживает отношения с каждым из них, не превращая сотрудничество с одним партнером в препятствие для взаимодействия с другим. Такой подход особенно важен в условиях меняющейся международной обстановки, когда устойчивость экономики во многом зависит от способности государства диверсифицировать рынки, маршруты и источники инвестиций.

Одновременно сокращается внешний государственный долг и растут стратегические валютные резервы. По состоянию на 30 сентября 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89 млрд 380,7 млн долларов, увеличившись за год на 9,7%. Внешний государственный долг на ту же дату составлял 4 млрд 509,5 млн долларов, что на 7,8% меньше показателя годичной давности. Соотношение этих величин особенно показательно: объем стратегических резервов многократно превышает внешний государственный долг страны. Это создает дополнительный запас финансовой прочности и расширяет возможности государства для реагирования на внешние экономические потрясения.

Все перечисленные результаты позволяют говорить о том, что Азербайджан подходит к завершению 2026 года с серьезными экономическими достижениями. Наша страна укрепляет внешнеторговые позиции, расширяет сотрудничество с ведущими мировыми державами, наращивает экспортные поступления, увеличивает стратегические резервы и одновременно сокращает внешний государственный долг.

За этими цифрами стоит не случайное стечение обстоятельств, а последовательная экономическая политика, в которой диверсификация международных связей сочетается с защитой национальных интересов и укреплением финансовой самостоятельности государства. В этом заключается один из главных результатов стратегии Президента Ильхама Алиева. Благодаря ей Азербайджан последовательно укрепляет экономическую основу своего суверенитета, превращая достигнутые возможности в дополнительные инструменты развития и усиления международного веса страны.