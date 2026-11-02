В Бейруте произошёл мощный взрыв

В результате взрыва пиротехнических изделий на складе к востоку от столицы Ливана Бейрута возник пожар.

Как сообщает Day.Az, происшествие зафиксировано в населённом пункте Джурат-эль-Баллут района Метн, расположенного к востоку от столицы.

Взрыв произошёл на складе фейерверков и пиротехнических изделий на первом этаже жилого дома. Огонь перекинулся на балконы нескольких квартир.

Сотрудники службы гражданской обороны Ливана взяли пожар под контроль. Для предотвращения повторного распространения огня продолжались работы по охлаждению конструкций.

Информация о пострадавших и масштабах ущерба не поступала.