Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город

После атаки беспилотников в ночь на 2 ноября на инфраструктуру Самарского производственно-диспетчерского узла транзит нефти по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара приостановлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказала официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева, передает "Интерфакс-Казахстан".

В настоящее время оценивается техническое состояние инфраструктуры. Возобновление приема нефти по этому направлению ожидается в ближайшее время.

Нынешняя атака стала второй за несколько дней. В пятницу, 30 октября, Самарская область подверглась самому масштабному налету за последние четыре года. В том числе под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

До этого атаки на российские НПЗ останавливались примерно на две недели после требований президента США Дональда Трампа не рассматривать их в качестве цели, чтобы России могла экспортировать дизтопливо в США. Новые удары глава Белого дома не комментировал.