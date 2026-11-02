Британия ужесточает правила для мигрантов

Великобритания увеличит минимальный срок проживания в стране для получения постоянного вида на жительство легальными мигрантами с пяти до десяти лет.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр внутренних дел страны Шабана Махмуд, выступая в парламенте.

Согласно новым правилам, для мигрантов с годовым доходом более 50 тысяч фунтов стерлингов сохранится прежний пятилетний срок. Те, чей годовой доход превышает 125 тысяч фунтов стерлингов, смогут подать заявление на постоянный вид на жительство уже через три года.

Прежними правилами также смогут воспользоваться лица, вносящие вклад в здравоохранение и образование, в том числе врачи, медсёстры и учителя, с годовым доходом не менее 25 тысяч фунтов стерлингов.

Для остальных мигрантов срок составит десять лет. Нелегальные мигранты и нарушители визовых правил смогут подать заявление на постоянный вид на жительство лишь через 20 лет при условии работы или учёбы в Великобритании. В противном случае этот срок будет увеличен до 30 лет.

Лица, живущие за счёт государственных пособий, перед подачей заявления на постоянный вид на жительство должны в течение пяти лет не пользоваться государственной помощью.

По данным BBC, для вступления новых правил в силу изменения законодательства могут не потребоваться. Нововведения могут быть введены в короткие сроки путём внесения технических изменений в действующие миграционные правила.