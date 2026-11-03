https://news.day.az/politics/1871563.html Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых орудий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 3 ноября 2026 00:05 (UTC +04:00) 394
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается

В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых орудий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "КУБ", 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника.

На зангиланском направлении государственной границы с Арменией пресечена очередная провокация со стороны противника. Обезврежена армянская диверсионно-разведывательная группа, которая, атаковав азербайджанские подразделения, пыталась захватить стратегические высоты на государственной границе. Враг был вынужден отступить, неся потери и оставив на поле боя вооружение и боеприпасы.

3 ноября Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении. В результате ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском направлении.

3 ноября с 00:25 по 04:45 с территории Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенные в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу город Физули и окрестные села из реактивной системы залпового огня "Смерч".

ВС Армении обстреляли территорию Тертерского района Азербайджана артиллерийскими снарядами, начиненными фосфором. Снаряды упали на пустой участок в селе Сахлебад, потерь нет. Об этом было проинформировано Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

3 ноября ВС Армении также обстреляли кладбище в селе Сехлебад. В результате обстрела были полностью разрушены 65 могил, более 100 могилам нанесен ущерб. По территории кладбища было выпущено более 20 снарядов.

Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района Азербайджана. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при вдыхании, проглатывании или поглощении через обожженные участки и может иметь серьезные негативные последствия для здоровья человека. Такое оружие вызывает тяжелые термические и химические ожоги от частичной до полной. В Армении использовались неразорвавшиеся боеприпасы с фосфором.

Нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова снарядами с белым фосфором запрещено Протоколом III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия от 1980 г.", - написал Гаджиев.

3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.

3 ноября в результате предпринятых нашими подразделениями мер были уничтожены еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди.

3 ноября армянские вооруженные силы предприняли попытку атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить.

Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку вооруженных сил Армении, привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники противника. Также стало известно, что командир полка дезертировал и военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести.

В результате обстрела в ходе боев на Ходжавендском направлении фронта подземных укрытий на позициях 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении было уничтожено большое количество личного состава. Среди них и командир этого полка Гор Ишханян.

В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем были уничтожены точными огневыми ударами наших подразделений.

3 ноября во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта были уничтожены три пушки вооруженных сил Армении.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 394
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 442
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 444
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 425
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 486
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 509
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 523
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 042
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 571
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 566
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 600
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 556
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 583
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 615
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 641
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 549
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 607
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 600
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 6 765
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 461
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 593
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 515
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 658
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 542
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 706
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 703
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 708
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 737
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 510
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 580
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 554
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 539
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 632
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 5 751
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 758
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 823
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 609
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 5 815
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 728
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 550
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 762
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 529
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 544
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 556
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 550
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 676
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 515
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 784
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 576
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 829
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 6 343
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 548
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 648
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 541
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 814
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 791
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 521
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 781
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 538
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 886
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 801
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 531
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 1 778
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 664
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 819
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 881
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 795
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 547
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 7 445
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 593
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 3 814
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 845
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 807
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 842
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 655
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 6 625
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 969
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 539
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 585
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 565
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 881
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 735
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 549
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 034
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 145
SOCAR увеличила объем буровых работ 2 ноября 13:40 (UTC+04), Экономика 906
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 2 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 895
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 2 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 925
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 2 ноября 13:32 (UTC+04), Это интересно 549
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 2 ноября 13:18 (UTC+04), Спорт 585
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 2 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 631
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 2 ноября 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 285
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 2 ноября 12:59 (UTC+04), В мире 937
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 2 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 1 179
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 2 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 1 282
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 2 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 2 255
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 2 ноября 12:15 (UTC+04), Спорт 566
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 2 ноября 12:03 (UTC+04), Общество 562
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 2 ноября 11:49 (UTC+04), Общество 580
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 2 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 559
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 2 ноября 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 002
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 2 ноября 11:40 (UTC+04), Политика 10 991
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 2 ноября 11:33 (UTC+04), В мире 985
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 2 ноября 11:24 (UTC+04), Экономика 1 020
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 2 ноября 11:20 (UTC+04), Общество 7 572
В Баку открылись вакансии для учителей 2 ноября 11:19 (UTC+04), Общество 609
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 2 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 008
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 2 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 565
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 2 ноября 11:07 (UTC+04), В мире 1 051
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 2 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 732
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 2 ноября 11:01 (UTC+04), Общество 640
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 2 ноября 10:59 (UTC+04), В мире 1 009
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 2 ноября 10:56 (UTC+04), Общество 1 273
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 2 ноября 10:53 (UTC+04), В мире 1 128
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 2 ноября 10:54 (UTC+04), Экономика 961
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 2 ноября 10:46 (UTC+04), В мире 1 041
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 2 ноября 10:42 (UTC+04), Общество 687
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 2 ноября 10:39 (UTC+04), Спорт 559
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 2 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 8 163
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 2 ноября 10:31 (UTC+04), Экономика 1 058
Воровство денег азербайджанской прессы 2 ноября 10:20 (UTC+04), Общество 8 444
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 2 ноября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 039
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 2 ноября 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 029
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 2 ноября 10:00 (UTC+04), Общество 592
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 2 ноября 09:58 (UTC+04), В мире 1 108
В некоторых частях Баку не будет света 2 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 612
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 2 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 10 091
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 2 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 589
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 2 ноября 09:30 (UTC+04), Спорт 668
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 2 ноября 09:19 (UTC+04), В мире 1 058
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 2 ноября 09:16 (UTC+04), Экономика 1 090
США собирают разведданные о России и Китае 2 ноября 09:12 (UTC+04), В мире 1 051
Официальные курсы валют в Азербайджане 2 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 2 ноября 08:52 (UTC+04), В мире 1 089
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 2 ноября 08:45 (UTC+04), Спорт 593
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 2 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 121
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 2 ноября 08:29 (UTC+04), Экономика 1 057
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 2 ноября 08:13 (UTC+04), Автоновости 647
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 2 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 8 335
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 2 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 2 ноября 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 703
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 2 ноября 04:24 (UTC+04), В мире 1 345
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 2 ноября 03:30 (UTC+04), Медицина 776
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 2 ноября 02:19 (UTC+04), Это интересно 724
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 2 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 855
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 2 ноября 00:48 (UTC+04), Спорт 842
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 2 ноября 00:33 (UTC+04), В мире 1 592
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 2 ноября 00:20 (UTC+04), Общество 784
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 2 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 646
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 572
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 816
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 701
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 612
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 12 255
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 702
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 588
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 618
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 786
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 774
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 466
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 666
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 811
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 28 911
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 666
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 792
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 698
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 675
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 2 042
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 2 173
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 1 019
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 207
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 186
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 957
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 891
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 792
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 881
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 904
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 170
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 827
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 916
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 874
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 889
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 768
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 809
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 5 448
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 825
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 792
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 4 510
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 861
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 816
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 819
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 841
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 969
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 859
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 745
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 992
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 857
Еще новости