https://news.day.az/society/1871548.html Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный Сообщается о проведении антикоррупционной операции в 12-м Территориальном главном управлении налогов Государственной налоговой службы в Гяндже. Как передает Day.Az со ссылкой на "Bakupost", операция была осуществлена Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный
Сообщается о проведении антикоррупционной операции в 12-м Территориальном главном управлении налогов Государственной налоговой службы в Гяндже.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Bakupost", операция была осуществлена Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
В ходе операции, как утверждается, был задержан налоговый инспектор управления по имени Руфат.
Пока нет информации о том, с какими именно фактами связана операция и в чем подозревается задержанный.
Отметим, что начальником управления является Шахин Эйюбов - племянник Бяйляра Эйюбова.
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