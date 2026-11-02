Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный

Сообщается о проведении антикоррупционной операции в 12-м Территориальном главном управлении налогов Государственной налоговой службы в Гяндже.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Bakupost", операция была осуществлена Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В ходе операции, как утверждается, был задержан налоговый инспектор управления по имени Руфат.

Пока нет информации о том, с какими именно фактами связана операция и в чем подозревается задержанный.

Отметим, что начальником управления является Шахин Эйюбов - племянник Бяйляра Эйюбова.