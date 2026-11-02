Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали с использованием беспилотников аэропорты в городах Даммам на востоке и Джизан на юге Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"За прошедшие 48 часов <...> [наши силы] атаковали аэропорт Даммама в два этапа с помощью двух беспилотников", - написал Сариа в своем Telegram-канале. По его словам, хуситы также нанесли удар по радару раннего предупреждения в Джизане и военно-транспортному самолету в аэропорту Джизана.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле 2026 года повстанцы объявили о введении морской блокады в отношении королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий.