В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО

В Ясамальском районе Баку при внеплановой проверке хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы, выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, предприятие работало в антисанитарных условиях и без регистрации.

Кроме того, там не соблюдалась технологическая последовательность производства, а готовый хлеб хранился в полимерной упаковке в антисанитарных условиях.

По выявленным нарушениям составлен административный протокол.

Деятельность предприятия приостановлена до устранения недостатков.