https://news.day.az/society/1871486.html В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО В Ясамальском районе Баку при внеплановой проверке хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы, выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции. Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, предприятие работало в антисанитарных условиях и без регистрации.

В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО

Общество, 2 ноября 2026 20:44 (UTC +04:00) 428
В Баку приостановили работу хлебопекарни

В Ясамальском районе Баку при внеплановой проверке хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы, выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, предприятие работало в антисанитарных условиях и без регистрации.

Кроме того, там не соблюдалась технологическая последовательность производства, а готовый хлеб хранился в полимерной упаковке в антисанитарных условиях.

По выявленным нарушениям составлен административный протокол.

Деятельность предприятия приостановлена до устранения недостатков.

  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
  • В Баку приостановили работу хлебопекарни
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