https://news.day.az/society/1871486.html В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО В Ясамальском районе Баку при внеплановой проверке хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы, выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции. Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, предприятие работало в антисанитарных условиях и без регистрации.
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО
В Ясамальском районе Баку при внеплановой проверке хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Джафару Джавадлы, выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции.
Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, предприятие работало в антисанитарных условиях и без регистрации.
Кроме того, там не соблюдалась технологическая последовательность производства, а готовый хлеб хранился в полимерной упаковке в антисанитарных условиях.
По выявленным нарушениям составлен административный протокол.
Деятельность предприятия приостановлена до устранения недостатков.
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