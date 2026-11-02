https://news.day.az/society/1871545.html

В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов

3 ноября на автомобильной дороге Говсан-Тюркан, вблизи канала, будет ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). В связи с ограничениями временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов №210, 215 и 218.