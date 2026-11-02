https://news.day.az/society/1871545.html В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов 3 ноября на автомобильной дороге Говсан-Тюркан, вблизи канала, будет ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). В связи с ограничениями временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов №210, 215 и 218.
- Маршрут №210 - поселок Говсан - Говсанские дачи;
В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов
3 ноября на автомобильной дороге Говсан-Тюркан, вблизи канала, будет ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В связи с ограничениями временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов №210, 215 и 218.
Согласно изменениям, автобусы будут курсировать по следующим направлениям:
- Маршрут №210 - поселок Говсан - Говсанские дачи;
- Маршрут №218 - станция метро "Ахмедлы" - Говсанские дачи;
- Маршрут №215 - поселок Тюркан - Тюрканские дачи - Говсанские дачи.
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