Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома

Криптобиржа Binance покрыла 95% ущерба от взлома. Об этом площадка сообщила в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Binance покрыла примерно 95% затронутой суммы. Остальные 5% составляют токены. <...> Эти активы менее ликвидны, и их приобретение в необходимом объеме занимает больше времени. Мы продолжаем работать с партнерами в отрасли, чтобы завершить оставшиеся приобретения", - говорится в сообщении.

Биржа добавила, что активы клиентов уже восполнили в виде BTC, ETH, USDT и других токенов.

В октябре с кошельков крупнейшей криптобиржи Binance вывели миллиарды долларов. Компания предварительно оценила ущерб в $6,3 млрд. Около $3 млрд активов удалось заморозить. Биржа пообещала покрыть все убытки за счет фонда SAFU и собственных денег.

ФБР обвинило северокорейскую группировку TraderTraitor во взломе Binance. По данным TRM Labs, хакеры готовились к краже не меньше полутора суток, а большую часть денег вывели примерно за 20 минут. В Binance считают, что они проникли в систему через ноутбук инженера.