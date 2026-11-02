https://news.day.az/world/1871546.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км.
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