В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом

Накануне промежуточных выборов в США, которые определят ход заключительного этапа президентства Дональда Трампа и покажут, смогут ли демократы получить контроль над Конгрессом, политическая борьба достигает своего пика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Washington Post, пожертвования в избирательный фонд Абдула Эль-Сайеда, кандидата от Демократической партии в Сенат от штата Мичиган, резко выросли после того, как его соперница на внутрипартийных выборах неожиданно в последний момент поддержала республиканца Майка Роджерса.

В Техасе республиканец Кен Пакстон предпринимает последние усилия, чтобы сохранить место в Сенате за своей партией и одержать победу над демократом Джеймсом Таларико. Последний собирает многочисленные толпы сторонников в штате, где на протяжении десятилетий доминировали республиканцы.

Мы следим в режиме реального времени за последними событиями и неожиданными поворотами этой хаотичной и непредсказуемой избирательной кампании.