В Турции начали новое расследование против Google

Антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении компании Google из-за нарушений конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении инстанции.

Турецкое ведомство опасается, что предоставляемые Google материалы, созданные на его основе, могут сокращать трафик и доходы местных издателей. В поле зрения регулятора попали входящие в Google структуры Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC и местная Google Advertising and Marketing Ltd.

В рамках принятых временных мер ведомство запретило Google принудительно включать контент новостных сайтов в свои ИИ-обзоры.