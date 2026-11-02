https://news.day.az/hitech/1871521.html В Турции начали новое расследование против Google Антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении компании Google из-за нарушений конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении инстанции.

В Турции начали новое расследование против Google

Наука и технологии, 2 ноября 2026 20:31 (UTC +04:00) 216
В Турции начали новое расследование против Google

Антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении компании Google из-за нарушений конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении инстанции.

Турецкое ведомство опасается, что предоставляемые Google материалы, созданные на его основе, могут сокращать трафик и доходы местных издателей. В поле зрения регулятора попали входящие в Google структуры Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC и местная Google Advertising and Marketing Ltd.

В рамках принятых временных мер ведомство запретило Google принудительно включать контент новостных сайтов в свои ИИ-обзоры.

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#GOOGLE #ТУРЦИЯ #АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ТУРЦИИ
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