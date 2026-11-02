Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС

Великобритания может остаться вне еврозоны и Шенгенской зоны, если она подаст заявку на возвращение в Евросоюз. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам двух чиновников, Брюссель может проявить гибкость в этом вопросе, и поэтому для Великобритании может быть не обязательно присоединятся к единой валюте или безвизовой зоне ЕС, так как это вызывает опасения у некоторых британских избирателей.

Представители ЕС подчеркнули, что сейчас у союза нет официальной позиции по поводу присоединения к объединению Великобритании. Однако, по их словам, ЕС будет учитывать обстоятельства страны на переговорах.

"В теории существует стандартный подход, но на практике он оказывается более гибким. Существуют разные модели", - сказал один из чиновников.

При этом евроскептики утверждают, что при возвращении в ЕС Великобритании, вероятно, придется присоединиться к Шенгенской зоне и единой валюте.