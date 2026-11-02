В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру

14 ноября в Центре конного спорта Бина состоится чемпионат Азербайджана по конкуру.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, турнир станет заключительным соревнованием года в календаре федерации и соберет сильнейших всадников страны.

Однодневный чемпионат пройдет в трех категориях. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой 70-80, 100-115 и 125-130 сантиметров, стараясь избежать штрафных очков.

Победители соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами.