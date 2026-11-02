https://news.day.az/sport/1871466.html В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 14 ноября в Центре конного спорта Бина состоится чемпионат Азербайджана по конкуру. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, турнир станет заключительным соревнованием года в календаре федерации и соберет сильнейших всадников страны. Однодневный чемпионат пройдет в трех категориях.
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру
14 ноября в Центре конного спорта Бина состоится чемпионат Азербайджана по конкуру.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, турнир станет заключительным соревнованием года в календаре федерации и соберет сильнейших всадников страны.
Однодневный чемпионат пройдет в трех категориях. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой 70-80, 100-115 и 125-130 сантиметров, стараясь избежать штрафных очков.
Победители соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами.
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