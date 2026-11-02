Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО

Азербайджанская делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны министерства обороны Азербайджана генерал-майором Гюндузом Абдуловым, посетила с визитом Соединенные Штаты Америки.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что в рамках визита делегация побывала в Национальном университете обороны США (National Defense University - NDU) и Центре стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (Near East South Asia Center for Strategic Studies - NESA).

В ходе встреч был проведён широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, адаптации профессионального военного образования к современным вызовам, стратегическом лидерстве и развитии человеческого капитала в оборонной сфере.

Генерал-майор Г.Абдулов подробно проинформировал о реформах, проводимых в Национальном университете обороны, в том числе о внедрении компетентностной модели образования, совершенствовании современной системы подготовки офицерских кадров, концепции непрерывного образования на протяжении всей службы, а также работе по развитию военного образования с учетом международного опыта.

В ходе встреч стороны рассмотрели вопросы реализации совместных академических инициатив, в том числе профессионального развития и обмена профессорско-преподавательским составом.

Кроме того, в центре внимания находились такие вопросы, как анализ куррикулумов академических курсов и развитие системы профессиональной подготовки сержантского состава.

Стороны обстоятельно обсудили возможности расширения взаимного сотрудничества в области разработки военных игр с использованием искусственного интеллекта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встреч была достигнута договоренность о реализации намеченных мероприятий.

Отметим, что подобные встречи представляют большое значение с точки зрения расширения международного партнерства в сфере профессионального военного образования и изучения передового опыта.