Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США

Иран подтвердил, что ведёт интенсивные переговоры с Вашингтоном через страны-посредники, на что ранее также указывал Президент США Дональд Трамп.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он заявил, что исход переговоров зависит от политической дальновидности Вашингтона.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов как к военному ответу, так и к дипломатическому урегулированию конфликта.