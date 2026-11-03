Хуситы вплотную приблизились к Адену

Отряды йеменских хуситов добились серьезных территориальных успехов на южном направлении и подошли к городу Аден на расстояние всего 80 километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, этот портовый город служит временным местом пребывания международно признанного руководства страны после потери столицы Саны. Вооруженные отряды повстанцев уже создали прямую угрозу повторного захвата временного административного центра впервые с 2015 года, когда их вытеснила коалиция арабских государств.

Обострение обстановки вызвало немедленную реакцию международного сообщества. В минувшие выходные Государственный департамент США распорядился вывезти из Саудовской Аравии дипломатов некритического профиля вместе с членами семей. Американское дипломатическое представительство пояснило эту меру возросшими угрозами региональной безопасности и регулярными атаками боевиков на объекты саудовской инфраструктуры.