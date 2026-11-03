Названа дата новых переговоров России и Украины
Переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Как передает Day.Az, об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
По словам спецпосланника, встреча на рабочем уровне организована в рамках реализации миссии президента Дональда Трампа по прекращению войны.
Предстоящие обсуждения в Объединенных Арабских Эмиратах будут сосредоточены на поиске путей к долгосрочному урегулированию конфликта. Стив Уиткофф выделил четыре главных направления:
- послевоенные меры безопасности и формирование новой оборонной модели;
- деэскалация конфликта и снижение напряженности на линии соприкосновения;
- гуманитарные усилия, включая вопросы помощи пострадавшим и обмена удерживаемыми лицами;
- Следующие шаги на пути к миру для подготовки итогового соглашения.
Встрече в Абу-Даби будет предшествовать серия дипломатических консультаций в Европе.
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