https://news.day.az/world/1871577.html Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО Конституционный кризис в Польше продолжается. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО
Конституционный кризис в Польше продолжается.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Председатель Конституционного суда (трибунала) Польши Богдан Свёнчковский заявил, что до тех пор, пока ему не будет предоставлено рабочее место или он не получит доступ в здание суда, он будет подписывать свои официальные письма государственным органам на улице, перед своими сторонниками.
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