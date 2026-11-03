Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО

Конституционный кризис в Польше продолжается.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Председатель Конституционного суда (трибунала) Польши Богдан Свёнчковский заявил, что до тех пор, пока ему не будет предоставлено рабочее место или он не получит доступ в здание суда, он будет подписывать свои официальные письма государственным органам на улице, перед своими сторонниками.