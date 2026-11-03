https://news.day.az/society/1871591.html Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь Стала известна дата выплаты пенсий за ноябрь. Как сообщает Day.Az, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует выплатить ноябрьские пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе 13 ноября.
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь
Стала известна дата выплаты пенсий за ноябрь.
Как сообщает Day.Az, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует выплатить ноябрьские пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе 13 ноября.
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