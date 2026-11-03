В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) рассматривает Азербайджан в качестве стратегического транспортного и транзитного узла, связывающего Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в эксклюзивном интервью Trend.

"Географическое положение Азербайджана на западном побережье Каспийского моря придает стране особое значение в укреплении транспортной связанности по направлениям Восток - Запад и Север - Юг, а также диверсификации региональных торговых маршрутов", - сказал Хан.

Он отметил, что морские порты, железнодорожная инфраструктура, автомобильные дороги и транспортные связи с Грузией и Турцией способствуют перевозке грузов через Каспийское море и далее на запад. Инвестиции Азербайджана в железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс и Бакинский международный морской торговый порт в Аляте дополнительно укрепляют позиции страны в качестве регионального логистического центра.

"Эти объекты обеспечивают связь между каспийскими морскими перевозками и железнодорожными сетями, ведущими в Турцию и Европу, что расширяет доступ стран-членов ОЭС к рынкам и повышает эффективность грузоперевозок", - отметил генеральный секретарь.

По его словам, Азербайджан также играет стратегическую роль в Международном транспортном коридоре "Север - Юг" (МТК "Север - Юг"), выступая важной транзитной страной на его западном маршруте. Этот маршрут соединяет Россию с Ираном и способствует развитию торговли и транспортного сообщения между Северной Европой, Южным Кавказом и Южной Азией.

Хан подчеркнул, что в рамках более широкого регионального сотрудничества ОЭС Азербайджан также участвует в развитии транспортной инфраструктуры, упрощении таможенных процедур, гармонизации транзитных правил и продвижении мультимодальных перевозок. Эти меры позволяют сокращать сроки и стоимость транзита, повышать устойчивость цепочек поставок, а также стимулировать торговлю и инвестиции между странами-членами организации.

"Несмотря на отсутствие у Азербайджана выхода к Мировому океану, страна играет важную роль в обеспечении транзитных перевозок и развитии транспортной связанности в Евразии", - сказал он.

Генеральный секретарь отметил, что ОЭС предоставляет платформу для регионального сотрудничества, направленного на улучшение транспортной связанности, содействие торговле и укрепление транзитных связей между странами-членами организации, включая Азербайджан.

"К основным приоритетам относятся развитие транспортных коридоров, совершенствование автомобильных и железнодорожных сетей, упрощение таможенных процедур и координация политики в сфере трансграничных перевозок. Стратегическое географическое положение Азербайджана между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой делает страну важным участником региональных и международных грузоперевозок", - заявил Хан.

Он также подчеркнул, что в соответствии с региональной транспортной повесткой ОЭС сотрудничество сосредоточено на гармонизации транзитных правил, повышении эффективности пересечения границ и развитии мультимодальных перевозок.

По словам генерального секретаря, эта работа ведется в рамках Координационного комитета ОЭС - ЕЭК ООН по Транскаспийскому коридору и коридору Алматы - Тегеран - Стамбул. Комитет служит платформой для укрепления региональной транспортной связанности и координации развития транспортного сообщения и транзитных перевозок.

Хан отметил, что важным недавним событием стало принятие Комитетом Плана работы на 2027-2028 годы и Стратегической рамочной программы Стамбула. Эти документы определяют приоритеты и дальнейшие направления сотрудничества в сфере развития указанных стратегических транспортных коридоров.

"Эти приоритеты соответствуют целям Азербайджана по укреплению своей роли в региональной и глобальной транспортной связанности", - заключил генеральный секретарь.