Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм

Вооруженные силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом стало известно от американских чиновников.

По их словам, атака, осуществленная 2 ноября, стала частью серии ограниченных военных операций, которые Вашингтон проводит против иранских объектов в последние недели. При этом американская сторона публично не объявляла об ударах, чтобы избежать впечатления о подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Некоторые представители администрации США охарактеризовали операции как оборонительные меры, направленные на предотвращение нападений Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

По информации американских СМИ, удары также стали ответом на применение иранскими силами зенитных ракет против американских объектов.

Между тем иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило о пяти взрывах на острове Кешм. Местные жители также заявили, что заметили в небе два самолета.

Пентагон переадресовал вопросы об атаке Центральному командованию Вооруженных сил США (CENTCOM), которое на момент публикации официальных комментариев не предоставило.

Примечательно, что сообщения об ударах появились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Американский лидер ранее допустил заключение соглашения с Ираном и исключил немедленное возобновление масштабной военной кампании.