Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября

Сегодня звезды гороскопа едва ли позволят вам следовать заранее запланированному графику - день не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки. Остерегайтесь резких шагов и непродуманных, поспешных решений, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Овну придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Овну сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Овна и может даже показаться ему забавным. Тем не менее, в душе подобные неожиданности будут порождать опасное напряжение, что обещает не лучшим образом сказаться на общении с окружающими. Осторожнее с этим - может рвануть!

Телец

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Телец посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Тельцу стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий - может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Близнецы

Сегодня в делах Близнецам может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны их действия будут похожи на отступление - иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее - с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Близнецов будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед! Ну а сегодня лучше как следует отдохнуть, набравшись позитивных эмоций в общении с близкими друзьями.

Рак

Сегодня Рака ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Раку придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Лев

Сегодня Льву может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Льва могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Дева

Сегодня в течение дня планы Девы способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от нее причинам, а может, в этом будет виновата она сама. Так или иначе, ситуация потребует от нее приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Деве сегодня это удастся, она любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Весы

Сегодня весь день Весы способны ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет их к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Весам стоит принять ситуацию, как есть: их организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Весы с лихвой компенсируют это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Скорпион

Сегодня - день, когда в любых делах Скорпион может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск - благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Скорпион может рассчитывать на выигрыш.

Стрелец

Сегодня день наделяет Стрельца огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное - не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Сегодня секрет успеха Стрельца прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Козерог

Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам Козероги могут торжествовать - это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Козерогам, которые уже решились на это, и начать действовать для них - лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Водолей

Сегодня в делах Водолея наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Водолей сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Рыбы

Сегодня Рыбам может неожиданно представиться счастливая возможность, которую они ждали уже давно! Благодаря ей они способны осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Рыб, что счастливый шанс не будет привлекать к себе их внимание и бить во все колокола. Рыбы должны внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе они пройдут мимо своей удачи, так ничего и не заметив.