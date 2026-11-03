https://news.day.az/hitech/1871490.html Названы причины замены роутера Устаревший роутер может работать медленно, терять соединение и не получать обновления безопасности. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Журналист портала Джек Уиткомб отметил, что владельцы редко задумываются о замене роутера, пока домашний интернет работает без перебоев.

Названы причины замены роутера

Наука и технологии, 3 ноября 2026 03:45 (UTC +04:00) 290
Названы причины замены роутера

Устаревший роутер может работать медленно, терять соединение и не получать обновления безопасности. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист портала Джек Уиткомб отметил, что владельцы редко задумываются о замене роутера, пока домашний интернет работает без перебоев. Одной из причин замены устройства может стать прекращение поддержки со стороны производителя.

Обновления прошивки исправляют в том числе уязвимости безопасности. Если производитель больше не выпускает их для роутера, обнаруженные в дальнейшем проблемы могут остаться без исправлений. Проверить срок поддержки можно на сайте компании: для этого понадобятся название модели и, возможно, номер аппаратной версии с наклейки на корпусе.

Еще один повод обратить внимание на устройство - частые отключения, зависания и снижение скорости. Если роутер приходится регулярно перезагружать, чтобы восстановить соединение, это может указывать на неисправность. При этом похожие симптомы возникают и по другим причинам, например из-за помех или неполадок у провайдера.

Также Уиткомб заявил, что старый роутер может не поддерживать современные стандарты Wi-Fi или возможности новых устройств. Но покупка более быстрой модели принесет пользу не во всех случаях: скорость также зависит от тарифа и от того, какие стандарты поддерживают смартфон или компьютер. Специалист подытожил, что у роутеров нет единого срока службы.

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#УСТАРЕВШИЙ РОУТЕР
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