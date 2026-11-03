https://news.day.az/world/1871564.html Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество В Сиэтле в рамках Seattle AI Week состоялся международный форум, посвящённый развитию узбекско-американского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Как передает Day.Az, мероприятие собрало около 60 представителей технологического, образовательного, делового и государственного секторов.

Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество

В мире, 3 ноября 2026 01:17 (UTC +04:00) 425
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество

В Сиэтле в рамках Seattle AI Week состоялся международный форум, посвящённый развитию узбекско-американского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, мероприятие собрало около 60 представителей технологического, образовательного, делового и государственного секторов.

Организаторами форума выступили Генеральное консульство Узбекистана в Сиэтле, Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет, IT Park Uzbekistan и Всемирная академия цифровых технологий (WDTA).

В числе участников были специалисты компаний Microsoft и Meta, руководители предприятий, работающих в сфере искусственного интеллекта, представители Гарвардского, Вашингтонского и Северо-Восточного университетов, администрации Сиэтла, а также инновационных компаний.

В ходе форума обсуждались перспективы установления партнёрских связей между американскими и узбекскими компаниями и организациями. Особое внимание было уделено подготовке молодых специалистов в области цифровых технологий, содействию выходу стартапов на международные рынки и применению искусственного интеллекта для решения практических задач.

Отдельный блок дискуссий был посвящён использованию ИИ в сферах, непосредственно влияющих на повседневную жизнь и развитие городской инфраструктуры. В частности, участники рассмотрели возможности применения новых технологий для рационального управления водными ресурсами, совершенствования городских услуг и повышения безопасности дорожного движения.

По итогам мероприятия Генеральное консульство Узбекистана в Сиэтле и WDTA подписали рамочный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества между экспертами, университетами и компаниями двух стран.

Кроме того, стороны договорились прорабатывать совместные образовательные инициативы и возможности реализации пилотных проектов с участием Узбекистана.

Форум стал площадкой для обсуждения конкретных направлений узбекско-американского взаимодействия в области искусственного интеллекта, образования и цифровых технологий.

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