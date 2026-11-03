https://news.day.az/medicine/1871495.html Разработана вакцина против распространенного вида рака Экспериментальная вакцина против рака поджелудочной железы вызвала иммунный ответ почти у 99 процентов пациентов, прошедших лечение. К такому выводу пришли ученые под руководством специалистов клиники Майо, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработана вакцина против распространенного вида рака

Медицина, 3 ноября 2026 04:58 (UTC +04:00) 349
Разработана вакцина против распространенного вида рака

Экспериментальная вакцина против рака поджелудочной железы вызвала иммунный ответ почти у 99 процентов пациентов, прошедших лечение. К такому выводу пришли ученые под руководством специалистов клиники Майо, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рак поджелудочной железы считается одним из наиболее агрессивных онкологических заболеваний. Даже после операции и химиотерапии опухоль может возвращаться. При этом примерно в 90 процентах случаев наиболее распространенной формы заболевания обнаруживаются мутации гена KRAS, способствующие развитию рака.

Ученые разработали вакцину camupepimut, которая обучает иммунную систему распознавать семь распространенных мутаций KRAS и атаковать содержащие их опухолевые клетки.

Во второй фазе клинических испытаний приняли участие 144 пациента, ранее перенесших операцию и химиотерапию. На момент начала исследования у них не было видимых признаков опухоли. Вакцину получили 96 человек, остальные 48 вошли в контрольную группу.

Среди 90 пациентов, у которых удалось оценить иммунный ответ, у 98,9 процента после вакцинации повысилась активность Т-лимфоцитов против мутировавшего KRAS. Более чем у 80 процентов участников этот показатель увеличился свыше чем в девять раз.

Дополнительный анализ показал, что более сильный иммунный ответ сопровождался более продолжительным периодом без признаков заболевания. Однако статистически значимых различий в безрецидивной выживаемости между группами исследователи пока не обнаружили.

Авторы считают результаты перспективными, поскольку вакцина смогла активировать иммунную защиту против одного из ключевых механизмов развития опухоли. Следующим этапом станет третья фаза испытаний.

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#РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ #ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА #ВАКЦИНА ПРОТИВ РАКА
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