Иран может ударить по базам США в Европе

Иран может нанести удары по американским военным базам и другим объектам в Европе, если Президент США Дональд Трамп начнёт новые военные операции против страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Times, среди возможных целей - военные объекты США в Великобритании, Германии, Италии и Португалии.

Иранские официальные лица также заявили, что под удар могут попасть подводные интернет-кабели.

Представители западных служб безопасности считают, что иранские ракеты могут не достичь многих военных баз в Европе. Однако для проведения атак Тегеран может использовать связанные с ним вооружённые группировки и преступные сети, а также прибегнуть к кибератакам и террористическим операциям.

Среди потенциальных целей также называются американские и израильские дипломаты, военные объекты и еврейские общинные центры.

По информации издания, США и Израиль готовятся к возможным новым атакам. Вашингтон усиливает системы противоракетной обороны в регионе и направляет на Ближний Восток третий авианосец.

Катар, Турция и Пакистан продолжают дипломатические усилия по восстановлению соглашения о прекращении огня, достигнутого в июне.

Тегеран, в свою очередь, заявляет, что результат переговоров зависит от принятия Соединёнными Штатами иранских условий, включая отмену санкций.