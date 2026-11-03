Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, возглавят делегацию США на предстоящих на будущей неделе переговорах на рабочем уровне с Россией и Украиной.

Как передает Day.Az, об этом пишет Axios.

"Кушнер и Уиткофф возглавят американскую делегацию на переговорах в Абу-Даби", - информировал портал.

Ранее Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по прекращению войны", - написал он в соцсети Х.

По словам Уиткоффа, обсуждения будут посвящены "послевоенным мерам безопасности, деэскалации, гуманитарным усилиям и следующим шагам на пути к миру".