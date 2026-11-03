Иран перехватил три американских беспилотника

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о перехвате двух американских разведывательных беспилотников MQM-170 и уничтожении еще одного беспилотника MQ-9 в районе Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mehr, соответствующее заявление распространила пресс-служба КСИР.

По информации иранской стороны, два американских беспилотника MQM-170 были обнаружены к югу от острова Кешм. Для их перехвата военно-космические силы КСИР применили современные средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего аппараты удалось вывести из строя и захватить.

В КСИР утверждают, что с учетом последней операции общее количество захваченных американских беспилотников данного типа достигло четырех.

Кроме того, иранские военные сообщили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 к востоку от Ормузского пролива. По утверждению КСИР, это уже 55-й беспилотник данного типа, сбитый иранскими силами.

Независимого подтверждения этих сведений пока нет. Ранее американские военные отвергали аналогичные заявления Тегерана о захвате беспилотников.

Сообщения появились на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном и продолжающихся дипломатических контактов при посредничестве региональных государств.