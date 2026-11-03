https://news.day.az/world/1871568.html Трамп заявил о переговорах с Ираном Мы ведём переговоры с Ираном, и всё идёт хорошо. Однако проблема в том, что они пытаются затянуть процесс. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Axios. Он также подчеркнул, что не торопится принимать решение о возобновлении военных действий против Ирана.
Трамп заявил о переговорах с Ираном
Мы ведём переговоры с Ираном, и всё идёт хорошо. Однако проблема в том, что они пытаются затянуть процесс.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Axios.
Он также подчеркнул, что не торопится принимать решение о возобновлении военных действий против Ирана.
По словам Трампа, хотя Тегеран не проявляет той поспешности, которой ожидает Вашингтон, он как никогда прежде стремится достичь соглашения.
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