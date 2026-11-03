Трамп заявил о переговорах с Ираном

Мы ведём переговоры с Ираном, и всё идёт хорошо. Однако проблема в том, что они пытаются затянуть процесс.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Axios.

Он также подчеркнул, что не торопится принимать решение о возобновлении военных действий против Ирана.

По словам Трампа, хотя Тегеран не проявляет той поспешности, которой ожидает Вашингтон, он как никогда прежде стремится достичь соглашения.