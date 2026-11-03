Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО

Техническое состояние автобусов, обслуживающих маршрут №55 по направлению Сабунчу - поселок Ени Гюнешли и в обратном направлении, вызывает беспокойство у жителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на кадрах, отправленных на горячую линию WhatsApp программы "Xəzər Xəbər", отчетливо видно, в каком плачевном состоянии находятся автобусы.

Пассажиры жалуются, что техническое и общее состояние автобусов на этом маршруте оставляет желать лучшего. Из-за неисправностей автобусы неоднократно ломались прямо на дороге.

Водители также подтверждают наличие технических проблем.

В Агентстве наземного транспорта сообщили, что часть автобусов на маршруте №55 уже обновлена. Работа в этом направлении продолжается. Перевозчику даны поручения обеспечить регулярную работу маршрута и поддерживать автобусы в исправном состоянии.

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