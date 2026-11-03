https://news.day.az/society/1871582.html Сегодня будет избран новый омбудсмен Сегодня будет избран новый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил корреспондент агентства, присутствующий на заседании парламента. Соответствующий вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
Сегодня будет избран новый омбудсмен
Сегодня будет избран новый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил корреспондент агентства, присутствующий на заседании парламента.
Соответствующий вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса. Депутаты рассмотрят вопрос об избрании уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.
Отметим, что на эту должность представлены три кандидатуры: Сабина Алиева, Эльшана Велиева и Джейхун Караджaев.
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