Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и представитель AZCON Holding Шахин Бабаев обсудили перспективы сотрудничества в ходе встречи в Астане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, стороны рассмотрели вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), а также реализации проекта "Каспийский мост".

В рамках проекта паромы станут продолжением железнодорожной инфраструктуры, что позволит перевозить вагоны через Каспийское море без перегрузки грузов. Цель проекта - обеспечить гарантированную перевозку 8 миллионов тонн грузов в год с перспективой увеличения этого показателя до 10-12 миллионов тонн.

В ходе визита азербайджанской делегации АО "Самрук-Қазына" и AZCON Holding подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и реализации проекта.

Кроме того, национальная компания "Казахстанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали документ об основных условиях (Term Sheet) создания совместного интермодального грузового терминала в порту Алят.

Участники встречи также обсудили создание совместной терминальной сети, промышленную кооперацию в сферах локомотивостроения и судостроения, тарифную политику, а также сокращение сроков доставки грузов в Европу.

По итогам встречи стороны отметили, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном основаны на прочном фундаменте взаимного доверия. Общая задача двух стран - сделать транспортный коридор через Каспийское море еще более надежным и эффективным.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, пересекает Каспийское море, а затем через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу.