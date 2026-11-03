https://news.day.az/society/1871606.html В декабре будет 9 нерабочих дней В декабре в Азербайджане будет девять нерабочих дней. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, это предусмотрено нормой рабочего времени и производственным календарем на 2026 год. Так, в следующем месяце только один праздничный день - 31 декабря, когда отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
В декабре будет 9 нерабочих дней
В декабре в Азербайджане будет девять нерабочих дней.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, это предусмотрено нормой рабочего времени и производственным календарем на 2026 год.
Так, в следующем месяце только один праздничный день - 31 декабря, когда отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
Кроме того, восемь дней приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в декабре будет девять выходных дней.
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