В декабре будет 9 нерабочих дней

В декабре в Азербайджане будет девять нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, это предусмотрено нормой рабочего времени и производственным календарем на 2026 год.

Так, в следующем месяце только один праздничный день - 31 декабря, когда отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Кроме того, восемь дней приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в декабре будет девять выходных дней.