Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в нашей стране Сипхандона Ойбуабудди.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол вручил свои верительные грамоты главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул, что посол вручает верительные грамоты после официального визита Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита в нашу страну в прошлом месяце. Президент Ильхам Алиев отметил, что визит прошел очень успешно. Он сказал, что в ходе этого визита, продемонстрировавшего дружественный характер отношений, были обсуждены вопросы укрепления двусторонних связей и сотрудничества в рамках международных организаций.

Президент Азербайджана отметил высокий уровень участия Лаоса в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проведенном в Баку. Глава государства подчеркнул растущий международный авторитет СВМДА и отметил важность вступления Лаоса в организацию в качестве полноправного члена именно в период председательства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку всеми государствами-членами, в том числе Лаосом, решения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года, расценил это как проявление уважения к нашей стране.

Глава государства пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Выразив признательность за прием, посол передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Поблагодарив за приветствия и добрые слова, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия главе Лаосского государства.

Посол также отметил, что Президент Лаоса еще раз выражает признательность Президенту Ильхаму Алиеву и нашему народу за гостеприимство, оказанное во время его официального визита в Азербайджан. Он передал главе нашего государства приглашение Президента Лаоса посетить его страну с официальным визитом.

Посол заверил, что в период деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами отношений.